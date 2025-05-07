Saraçhane Eylemleri Gerekçesiyle Tutuklanan 14 Genç İçin 45 Gün Sonra İddianame Hazırlandı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasının protesto edildiği eylemler gerekçe gösterilerek tutuklanan 14 genç ve tutuksuz 2 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Tutuklamadan 45 gün sonra düzenlenen iddianamede gençler için 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasının protesto edildiği eylemler gerekçe gösterilerek tutuklanan 14 genç ve tutuksuz 2 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Tutuklamadan 45 gün sonra düzenlenen iddianamede gençler için 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve istanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 45 gündür tutuklu bulunan gençlerin iddianamesi hazırlandı. İddianamede, tutuklu 14 be tutuksuz yargılanan 2 kişi için TCK 299 maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haklarında yeni dava açılan 14 tutuklu, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla açılmış 49 sanıklı davada da yargılanıyor. Bu dava 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Anka Haber Ajansı