Saraçhane’de Yapılan Son Gün Mitingde Biber Gazsız Müdahale

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı Saraçhane’de dün akşam son kez yapılan mitingde polis, Bozdoğan Kemeri’nde önceki günlerden farklı olarak biber gazı olmadan müdahale etti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı Saraçhane’de dün son kez yapılan mitingde polis, Bozdoğan Kemeri’nde önceki günlerden farklı olarak biber gazı olmadan müdahale etti.

CHP’nin ön seçimle belirlenen cumhurbaşkanı adayı, tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için dün Saraçhane’de son miting yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingdeki konuşması bitince alandaki kalabalığın dağılması için otobüsten ayrılmayarak uyarılar yaptı.

İBB binası önündeki kalabalık alandan ayrılırken Bozdoğan Kemeri’ndeki grup ise bekleyişini sürdürdü. Polis, caddeyi açmak için grubun dağılması yönünde anons geçti. Grubun eyleme devam etmesi üzerine polis, elindeki kalkanlarla gruba müdahale etti. Diğer 6 günde olduğu gibi bu sefer biber gazı kullanılmadı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de kargaşayı önlemek için gece boyu gençlerle ve polislerle istişare yaptı. Bir süre sonra yol trafiğe açıldı. Eylemci grup, İBB binası önünden ayrılan polis ve çevik kuvvet ekiplerini alkışladı.

Anka Haber Ajansı