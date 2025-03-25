Saraçhane'de Yurttaşlar Dağılırken Polis Müdahalesi Geldi

Saraçhane'de Yurttaşlar Dağılırken Polis Müdahalesi Geldi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün başlayan Saraçhane eylemlerinin 6. akşamında, yurttaşların dağıldığı anlarda Bozdoğan Kemeri önündeki gençlerle başlayan biber gazlı müdahale tüm meydana yayıldı.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün başlayan Saraçhane eylemlerinin 6. akşamında, yurttaşların dağıldığı anlarda Bozdoğan Kemeri önündeki gençlerle başlayan biber gazlı müdahale tüm meydana yayıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu'na ve seçilmiş bütün başkanlara karşı yürütülen operasyonların milli iradeye ve demokrasiye yönelik olduğunu savunan yurttaşlar bu akşam da saat 19.00 itibarıyla Saraçhane Meydanı'nı doldurdu. On binlerce yurttaş iktidarı hedef alan sloganlar attı. Halk buluşmasının ardından evlerine gitmek için dağılmaya başlayan yurttaşlar biber gazlı müdahaleye maruz kaldı. İlk olarak Bozdoğan Kemeri bölgesindeki gençlere yapılan müdahale daha sonra Vezneciler ve Aksaray yönünde ilerleyen yurttaşları hedef aldı.

CHP'li milletvekilleri, yöneticilerin tüm çabalarına rağmen zarar gören yurttaşlar oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ir ara göstericiler ile polis arasında kaldı.

Gençlerden bazıları belediye yönüne kaçarken polis müdahalesi aralıklarla devam etti.

Anka Haber Ajansı

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