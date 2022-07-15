Şarampole Devrilen Kamyondaki Anne Ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Şarampole Devrilen Kamyondaki Anne Ve Oğlu Hayatını Kaybetti

NİĞDE'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyonda bulunan Sevcan Derebaşı (45) ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin hayatını kaybetti, eşi Devrani Derebaşı (43) yaralandı.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyonda bulunan Sevcan Derebaşı (45) ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin hayatını kaybetti, eşi Devrani Derebaşı (43) yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kömürcü köyünde meydana geldi. Devrani Derebaşı yönetimindeki 51 HH 660 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Devrani Derebaşı yaralandı, eşi Sevcan Derebaşı ile oğlu Hüseyin Derebaşı ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrani Derebaşı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve oğlunun cenazeleri ise otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)

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Şarampole Devrilen Kamyondaki Anne Ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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