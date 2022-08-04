Şarampole Devrilen Otomobildeki Anne Öldü, 2 Çocuğu Ve Eşi Yaralandı

Şarampole Devrilen Otomobildeki Anne Öldü, 2 Çocuğu Ve Eşi Yaralandı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada Ayşe Durmuş hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu ise yaralandı.

Tunay YAZICI/ ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada Ayşe Durmuş hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu ise yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Denizli- Çivril karayolu Menteş Mahallesinde meydana geldi. Mücahit Durmuş (32) yönetimindeki 07 HJ 424 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen otomobildeki sürücü Mücahit Durmuş ile eşi Ayşe Durmuş (29), kızları Esin Nur Durmuş (1) ve Mina Zara Durmuş'u sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır lan Ayşe Durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralılardan Esin Nur Durmuş ve Mina Zara Durmuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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Şarampole Devrilen Otomobildeki Anne Öldü, 2 Çocuğu Ve Eşi Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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