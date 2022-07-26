Şarampole Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı, Eşi Öldü

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde toprak yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Ahmet Tekin (74) yaralandı, eşi Fadim Tekin (76) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Boyalı Mahallesinde meydana geldi. Yayladan yüklediği gübreyi evine getirmek üzere yola çıkan Ahmet Tekin yönetimindeki 42 K 3042 plakalı traktör, engebeli arazide sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Tekin ve eşi Fadim Tekin yaralandı. Yaralı çift, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fadim Tekin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı