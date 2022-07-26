Şarampole Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı, Eşi Öldü

Şarampole Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı, Eşi Öldü

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde toprak yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Ahmet Tekin (74) yaralandı, eşi Fadim Tekin (76) yaşamını yitirdi.

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde toprak yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Ahmet Tekin (74) yaralandı, eşi Fadim Tekin (76) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Boyalı Mahallesinde meydana geldi. Yayladan yüklediği gübreyi evine getirmek üzere yola çıkan Ahmet Tekin yönetimindeki 42 K 3042 plakalı traktör, engebeli arazide sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Tekin ve eşi Fadim Tekin yaralandı. Yaralı çift, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fadim Tekin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Şarampole Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı, Eşi Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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