Saray Belediye Başkanı Erkiş, İşçilerden Kemal Kılıçdaroğlu’na Destek İstedi

Saray Belediye Başkanı Erkiş, İşçilerden Kemal Kılıçdaroğlu’na Destek İstedi

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için video daha yayınladı. Başkan Erkiş, videoda işçilere seslenerek Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istedi.

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için video daha yayınladı. Başkan Erkiş, videoda işçilere seslenerek Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istedi.

Başkan Erkiş, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için yayınladığı videoda işçilere seslendi. Başkan Erkiş, videoyu Twitter hesabından şu mesajla paylaştı:

“Tarihi seçime 5 gün kala işçilere seslenerek Kemal Kılıçdaroğlu için destek istiyoruz. Hepimizin özlediği, emekçinin hakkını aldığı bir Türkiye için 5 gün sonra sandığa gidiyoruz.”

Anka Haber Ajansı

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