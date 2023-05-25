Saray Belediye Başkanı Erkiş'ten İşsizliğe Dikkat Çeken Video

Saray Belediye Başkanı Erkiş'ten İşsizliğe Dikkat Çeken Video

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kapsamında hazırladığı video klip serisini sürdürüyor. Başkan Erkiş, seçime üç gün kala yayınladığı videoda, Türkiye’deki işsizlik sorununa dikkat çekti.

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kapsamında hazırladığı video klip serisini sürdürüyor. Başkan Erkiş, seçime üç gün kala yayınladığı videoda, Türkiye’deki işsizlik sorununa dikkat çekti.

Başkan Erkiş, sosyal medya hesabından 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için bir video klip daha yayınladı. Klipte yayınlanan grafiklerde, işsizliğin 2009 krizinden bu yana en derin halini aldığı aktarıldı. Erkiş, paylaşımına şu notu düştü:

“Haydi işsiz kardeşim, haydi genç kardeşim! Haydi bu berbat tabloyu tersine çevirelim. İşimizin, aşımızın olduğu bir Türkiye için oy verelim.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kılıçdaroğlu: “Uyuşturucu Baronlarının Gözünü Çıkaracağım Ve Bu Topraklardan Süreceğim”
Kılıçdaroğlu: “Uyuşturucu Baronlarının Gözünü Çıkaracağım Ve Bu Topraklardan Süreceğim”
İstanbul Milletvekilleri Mazbatalarını Almaya Başladı
İstanbul Milletvekilleri Mazbatalarını Almaya Başladı
Kemal Kılıçdaroğlu: “Erdoğan Benim Karşıma Çıkmaya Cesaret Edemez. Ama Ben Yine De Trt’de Çağrımı Tekrarladım”
Kemal Kılıçdaroğlu: “Erdoğan Benim Karşıma Çıkmaya Cesaret Edemez. Ama Ben Yine De Trt’de Çağrımı Tekrarladım”
Chp Sandık Gönüllüleriyle Bir Araya Gelen Konak Belediye Başkanı Batur: “28 Mayıs Hepimizin Bayramı Olacak"
Chp Sandık Gönüllüleriyle Bir Araya Gelen Konak Belediye Başkanı Batur: “28 Mayıs Hepimizin Bayramı Olacak"
Rize'den 46 Yıl Sonra Chp'den Milletvekili Seçilen Tahsin Ocaklı Mazbatasını Aldı
Rize'den 46 Yıl Sonra Chp'den Milletvekili Seçilen Tahsin Ocaklı Mazbatasını Aldı
Erdoğan: "Sizlerden 28 Mayıs Günü Yeniden Ve Daha Güçlü Bir Destek Bekliyorum"
Erdoğan: "Sizlerden 28 Mayıs Günü Yeniden Ve Daha Güçlü Bir Destek Bekliyorum"
Yıldırım Kaya: "Azerbaycan’dan Iğdır’a Gelen Milletvekileri Erdoğan’a Oy İstiyor"
Yıldırım Kaya: "Azerbaycan’dan Iğdır’a Gelen Milletvekileri Erdoğan’a Oy İstiyor"