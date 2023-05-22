Saray Belediye Başkanı Erkiş'ten Kılıçdaroğlu'na Özel Klip

Saray Belediye Başkanı Erkiş'ten Kılıçdaroğlu'na Özel Klip

Saray Belediye Özgen Erkiş, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na özel bir video klip yayınladı.

Saray Belediye Özgen Erkiş, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na özel bir video klip yayınladı.

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi öncesinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için bir klip hazırladı. Başkan Erkiş, klibi Twitter hesabı üzerinden şu sözlerle paylaştı:

“Büyük seçime sadece altı gün kaldı. Bugün, çiftçinin alın terinin karşılığını aldığı bir Türkiye için sesleniyoruz. Yarın, işçilerden yana esecek bir rüzgar için tempo tutacağız. Haydi Kılıçdaroğlu, gel haydi! Hızır gibi yetiş gel haydi… Kemal Kılıçdaroğlu”

Anka Haber Ajansı

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