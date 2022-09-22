Sarıyer'de Evinin Alev Alev Yanışını Çaresizlik İçinde İzledi

SARIYER'DE bir gecekonduda çıkan yangın bitişikteki eve de sıçradı. Yangını fark eden ev sahibi bahçedeki koltuğun yastığına oturarak çaresizlik içinde evinin yanışını izledi.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) - SARIYER'DE bir gecekonduda çıkan yangın bitişikteki eve de sıçradı. Yangını fark eden ev sahibi bahçedeki koltuğun yastığına oturarak çaresizlik içinde evinin yanışını izledi.

Yangın saat 13.00 sıralarında Ferahevler Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Büyüyen yangın bitişikte bulunan gecekonduya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gecekonduların bulunduğu sokağın dar ve yokuş olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

Alevleri fark ederek dışarı çıkan ev sahibi yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Ev sahibi bahçedeki bulunan koltuğun yastığına oturarak alevleri çaresizce izledi.

Yangının başladığı evin sahibi, "Hepimiz için üzücü bir olay, birden olan bir şey kimsenin nasıl olduğu hakkında bir bilgisi yok. Asıl zorda kalan yan komşum oldu" dedi. Yangının sıçradığı evin sahibi Hasan Çırak ise, "İlk fark ettiğimde hortum çekip müdahale ettim, anında itfaiyeyi aradım. İtfaiye on dakika sürmedi hemen geldiler sağ olsunlar. İçeri giremedik, çatıdan hortum attık, ardından hemen itfaiye geldi zaten. İçeride bir kişi uyuyordu, çıkardık, yaralı kimse yok" şeklinde konuştu.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı