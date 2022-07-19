Sarıyer'de Kimyasal Madde Yüklü Tır Devrildi-1

Yılmaz OKUR / İSTANBUL (DHA) SARIYER'de kimyasal madde yüklü TIR devrildi. Şoförün yaralandığı kazada trafikte yoğunluk oluştu.

Sarıyer, Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevkii Ankara istikametinde kimyasal madde taşıdığı belirtilen TIR, şoförünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluştu. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı