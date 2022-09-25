Sarıyer'de 'kız İsteme' Kavgası: 2 Yaralı

Sarıyer'de 'kız İsteme' Kavgası: 2 Yaralı

SARIYER'de iki aile arasında "kız isteme" tartışması kavgaya dönüştü. Polisin havaya ateş ederek sonlandırdığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN-Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)- SARIYER'de iki aile arasında "kız isteme" tartışması kavgaya dönüştü. Polisin havaya ateş ederek sonlandırdığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, İstinye Mahallesi Eylem Sokak üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında "kız isteme" nedeniyle tartışma çıktı. Sokakta karşılaşan aile üyelerinin tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine ellerinde satırlarla diğer akrabalar da kavgaya dahil oldu. Bir anda büyüyen kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekti. Kavga sırasında taraflardan biri elinde bulunan satır ile bir kişiyi kolundan yaraladı. Polis, havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı. Kavgada satırla ve darbedilerek yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerek delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerin ardından sokak yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

Sarıyer'de 'kız İsteme' Kavgası: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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