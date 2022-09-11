Sarıyer'de Silahlı Kavga Kamerada: 5 Yaralı (1)

Sarıyer'de Silahlı Kavga Kamerada: 5 Yaralı (1)

SARIYER'de bir alışveriş merkezine bulunan kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yılmaz OKUR / İSTANBUL, (DHA)- SARIYER'de bir alışveriş merkezine bulunan kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 20.00 sıralarında Ayazağa mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi. Kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı çatışma ve kafedekilerin yaşadığı panik saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Sarıyer'de Silahlı Kavga Kamerada: 5 Yaralı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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