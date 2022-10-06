Şarköy'de Orman Yangını; 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi Yayaağaç Mahallesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY,(Tekirdağ)(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi Yayaağaç Mahallesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Şarköy ilçesinde Yayaağaç Mahallesi'ndeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangına havadan 2 uçak, 2 helikopter ile söndürme çalışması başlatılırken, karadan Tekirdağ Orman Müdürlüğü ekipleri 1 dozer, 1 greyder, 8 arazör ile müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı. Çıkan yangında 3 hektar ormanın zarar gördüğü öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı