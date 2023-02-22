Şaşıracaksınız! Cübbeli Ahmet Hoca, depremlerin durması için aldıkları önlemi açıkladı

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından depremlerin durması ve İstanbul'dan belaların kalkması için aldıkları önlemi duyurdu.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından on binlerce insan hayatını kaybetti. Binlerce bina yıkıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları depremin 17. gününde sürüyor.

İsmailağa Cemaati'na bağlı 'Cübbeli Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü depremleri durdurmak için Twitter hesabından 'hatimli dua' çağrısında bulundu.

Ünlü twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Zelzelelerin durması ve özellikle İstanbul’dan ve İslam vatanların belaların kalkması için Mahmud Efendi Câmii Şerîfi’nde bu Cuma Namazının akabinde okunacak Buhârî hatm-i şerîfine bütün Müslümanlar davetlidir.

"Cübbeli Ahmet Hoca" YouTube kanalımızdan CANLI olarak takip edebilirsiniz. Hanımlara yer ayrılmıştır.

Kaynak: medyaradar.com