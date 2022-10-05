Sason'da İnşaat İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı

Sason'da İnşaat İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı

BATMAN'ın Sason ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı.

Bayram AYHAN- Sayım ÖZMEN/SASON (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Sason ilçesi Cevizli köyü mevkiinde meydan geldi. İnşaat işçilerini taşıyan 58 DY 605 plakalı minibüs, sürücüsü A.Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre takla atarak yuvarlanan araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2 kişi, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Sason'da İnşaat İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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