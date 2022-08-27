Savcı Ve Kızlarının Yaralandığı Kaza Kamerada

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, İzmir Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın kullandığı otomobil bir tankerin sıkıştırıp, yandan çarpması sonucu dubalarla bölünmüş karşı yöne girip, başka bir otomobille çarpıştı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, İzmir Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın kullandığı otomobil bir tankerin sıkıştırıp, yandan çarpması sonucu dubalarla bölünmüş karşı yöne girip, başka bir otomobille çarpıştı. Yılmaz ve yanındaki 2 kızının yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, 24 Ağustos günü Bayraklı ilçesi Altınyol Caddesi'nde meydana geldi. İzmir Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, bir tankerin yandan sıkıştırması sonucu otomobilinin direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç yoğunluğunu azaltmak için dubalarla ayrılmış olan karşı şeride geçen otomobil, başka bir otomobile çarparak durabildi. Yılmaz ve yanındaki 2 kızı kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kazanın ardından tanker şoförü, yanındaki 2 kişiyle aracından inip, iddiaya göre tartıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tanker şoförü ve yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, serbest bırakıldı. Bu arada kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıdı.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ operasyonlarıyla adından sıkça söz ettiren Savcı Ayhan Yılmaz, bir süre önce görev yaptığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaki görevinden başka bir büroya tayin edilmişti. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı