Savunma Sanayi Başkanlığına Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün Atandı

Savunma Sanayi Başkanlığına Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün’ü atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün’ü atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün’ü atadı. Atama kararı, İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabından bu akşam duyuruldu. İletişim Başkanlığı açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Sayın Haluk Görgün’ü atamıştır.”

Anka Haber Ajansı

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