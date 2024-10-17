Savunma Sanayi Fonu’na Destek İçin Kredi Kartlarından 750 Lira Katılım Payı Alınmayacak

Savunma Sanayi Destek Fonu’na kaynak sağlamak amacıyla limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından 750 lira katılım payı alınması hükümetin gündeminden çıktı. AK Parti kaynaklarınca, teklifin bütçe görüşmelerinden sonra yeniden ele alındığında ilgili maddenin kanun teklifinde yer almayacağı ifade edildi.

Haber: Dilan Kutlu

(TBMM) - Savunma Sanayi Destek Fonu’na kaynak sağlamak amacıyla limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından 750 lira katılım payı alınması hükümetin gündeminden çıktı. AK Parti kaynaklarınca, teklifin bütçe görüşmelerinden sonra yeniden ele alındığında ilgili maddenin kanun teklifinde yer almayacağı ifade edildi.

Kamuoyunda tartışmalara yol açan Savunma Sanayii Destek Fonu’na gelir sağlamak amacıyla limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından 750 lira katılım payı alınmasını içeren kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki salı günü yapılan görüşmeleri ertelenmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifinin bütçe görüşmelerinden sonra 2025’te yeniden ele alınacağını açıklamıştı.

Kredi kartlarından vergi alınmayacak

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Savunma Sanayii’ne gelir sağlamak amacıyla limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından 750 lira katılım payı alınması hükümetin gündeminden çıktı. AK Parti kaynaklarınca, teklifin bütçe görüşmelerinden sonra yeniden ele alındığında ilgili maddenin teklifte yer almayacağı belirtildi.

Bu arada, 9. Yargı Paketi’nde yer almayan bazı düzenlemelerin ayrı bir kanun teklifi olarak yeniden gündeme getirileceği öğrenildi. Daha önce bu paketten çıkarılan hükümler 10. Yargı Paketi’nde yer almayacak. Kamuoyunda "'etki ajanlığı'" olarak adlandırılan düzenlemler 9. Yargı Paketi’nde yer almamıştı.

Yeni anayasa için siyasi parti ziyaretleri...

AK Parti kaynakları, yeni anayasa görüşmelerine ilişkin siyasi parti ziyaretlerinden önce, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin ve sendikaların yeni anayasa için kendi çalışmalarını olgunlaştırmasının bekleneceğini ifade etti. AK Parti kaynakları, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından siyasi parti ziyaretlerinin yapılacağını kaydetti.

Anka Haber Ajansı