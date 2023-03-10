Seçim Kararı Resmi Gazete’de Yayınlandı

Seçim Kararı Resmi Gazete’de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimini yenilenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimini yenilenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün imzaladığı 2023/121 sayılı Karar ile Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi. Karar Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı.

Seçim kararını imzaladığını bugün basın toplantısı ile duyuran Erdoğan, şu açıklamayı yapmıştı:

“Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalıyorum. Buna göre; 2 ay sonraki ilk pazar günü milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir… Anayasanın bize verdiği yetkiyle seçimleri 14 Mayıs'ta yenileme kararını uygulamaya geçiriyoruz. Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından YSK ilan edecektir. Bugün mükerrer sayıda da yayınlanması olacaktır. Bu vesileyle olayın ne kadar hızla devam ettiğini hatırlatmak istiyorum.”

Anka Haber Ajansı

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