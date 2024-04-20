Seçim Öncesi Kaçak Otoparka Dönüştürülen Çocuk Oyun Alanındaki İşgal Sona Erdirildi

AKP'den CHP'ye geçen belediyelerden Beyoğlu'nda bir işgale daha müdahale edildi. Geçen hafta Karaköy sahilindeki kaçak yapıların ortadan kaldırıldığı Beyoğlu'nda bu kez seçim öncesi mıcır dökülerek kaçak otoparka çevrilen "çocuk oyun alanı"na belediye ekipleri sahip çıktı. Ekipler işgale son vererek alanın girişini beton bariyerlerle kapattı, güvenlik kulübesini kaldırdı.

(İSTANBUL) AKP'den CHP'ye geçen belediyelerden Beyoğlu'nda bir işgale daha müdahale edildi. Geçen hafta Karaköy sahilindeki kaçak yapıların ortadan kaldırıldığı Beyoğlu'nda bu kez seçim öncesi mıcır dökülerek kaçak otoparka çevrilen "çocuk oyun alanı"na belediye ekipleri sahip çıktı. Ekipler işgale son vererek alanın girişini beton bariyerlerle kapattı, güvenlik kulübesini kaldırdı.

"MICIR DÖKÜP, KLÜBE KOYARAK OTOPARKA ÇEVİRDİLER"

CHP'li İnan Güney'in görevi devraldığı halka, çocuklara ait alanlardaki işgaller sona erdirilmeye devam ediyor. Geçen hafta Karaköy sahilinde bir işgal ortadan kaldırılmış, sahil yeniden halkın ulaşabileceği hale getirilmişti. Bu kez Hacıahmet Mahallesi'nde bir işgale müdahale edildi. Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Hacıahmet Mahallesi'nde, Beyoğlu Belediyesi’nin izni ve bilgisi dışında otopark yapılmak istenen alana zabıta ekipleri müdahale etti. Olay yerine giden ekipler, işgale son vererek alanın girişini beton bariyerlerle kapattı, güvenlik kulübesini kaldırdı.

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, Pir Hüsamettin Sokak’ta bulunan ve kullanım hakkı Beyoğlu Belediyesine ait olan alan 1/bin ölçekli Uygulama İmar Planında "çocuk oyun alanı" olarak görünüyor. Yerel seçimlerin ardından kimliği belirsiz kişiler tarafından kapatıldığı belirtilen ve mıcır dökülerek otopark haline getirilen alana giden zabıta ekipleri, alanın kaçak otopark olarak kullanıldığını tespit etti. Zabıta ekipleri, kamuya terk edilmiş alanı işgal girişiminden arındırarak, alanın girişini beton bariyerlerle kapattı. Alana güvenlik kulübesi olarak konulan konteynerı kaldırdı. Beyoğlu Belediyesi resmi X hesabından yapılan açıklamada “Hacıahmet Mahallesi Pir Hüsamettin Sokak’ta bulunan, kullanım hakkı belediyemize ait olan ve kent planlarında çocuk oyun alanı olan alanın kaçak otopark olarak kullanıldığını tespit ettik. Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kaçak otoparka müdahale edip, alanı işgalden arındırdık” ifadeleri kullanıldı.

Anka Haber Ajansı