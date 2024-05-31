Seçimin 2 Haziran'da Yenileneceği Büyükkarıştıran'da Seçim Çalışmaları Sürüyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 2 Haziran Pazar günü seçim yapılacak. CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Ali Can, "2 Haziran Büyükkarıştıran seçimleri için ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak. Bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz. Emek ve bereketin buluştuğu aydınlık kasabamıza rant ve talan değil, halktan yana hizmet sunacağız" dedi.

(KIRKLARELİ)- Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 2 Haziran Pazar günü seçim yapılacak. CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Ali Can, "2 Haziran Büyükkarıştıran seçimleri için ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak. Bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz. Emek ve bereketin buluştuğu aydınlık kasabamıza rant ve talan değil, halktan yana hizmet sunacağız" dedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 31 Mart'ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçiminde DSP adayı Halil Karaman 2 bin 55, CHP adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 52 oy almıştı. Bunun üzerine CHP, seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

Büyükkarıştıran’da 2 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler için seçim çalışmaları sürüyor. CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Ali Can, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret ettiklerini söyledi. Can, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Umudu, ülkenin dört bir tarafına serpen CHP olarak, ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. 2 Haziran Büyükkarıştıran seçileri için ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak. Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız. Rüzgarda dans eden yapraklar gibi yağmura vereceğiz. Bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz. Korkmayanlar, susmayanlar, teslim olmayanlar, umudunu kaybetmeyenler kazanacak. Emek ve bereketin buluştuğu aydınlık kasabamıza rant ve talan değil, halktan yana hizmet sunacağız. Ayrım yok, çözüm hep birlikte."

Anka Haber Ajansı