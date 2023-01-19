Sedat Peker geri döndü... Peş peşe paylaşımlar yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen Sedat Peker, açıklama yapamamasıyla ilgili olarak atılan bir tweeti paylaştı. Sonrasında o mesajı tekrar sildi. Sedat Peker'in bu hamlesinin perde arkası belli oldu.

Kuzey Makedonya'nın sınır dışı kararı vermesi üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçen Sedat Peker gündem olmaya devam ediyor.

Sedat Peker bir süredir sosyal medya hesaplarını kullanamıyordu.

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkilinin seçime iki ay kala yapmaya söz verdiği açıklamaları yapıp yapmayacağına dair soruya, “Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum” yanıtını vermişti.

Bugün sosyal medyada, "Sedat Peker, pislikleri ifşa etmek istiyor, ülke yöneticileri ettirmiyor, muhalif partiler de etmesi için çaba sarf etmiyor..." ifadelerini dile getiren bir kullanıcının paylaşımını retweetleyen Peker, 6 dakika sonra retweetini sildi.

Peker daha sonra gazeteci Seyhan Avşar'ın paylaşım silme konusu üzerine yazdığı, "Seçim tarihi bugün belli oldu ve Sedat Peker az önce kendisiyle ilgili bir paylaşımı retweetledi. 6 dakika boyunca bekledi. Sonra sildi..." mesajını retweetledi ancak bu retweetini de çok geçmeden kaldırdı.

Avşar bu durumu ise, "Sedat Peker seçime 2 ay kala bazı paylaşımlar yapacağını söylemişti. Ağır tecrit altında olmasına rağmen risk alarak bu akşam bazı paylaşımları retweetledi. Bu adımı 'Seçime giden süreçte susmayacağım. Ancak tecritim konusunda muhalefet bir adım atmalı' olarak okunabilir" şeklinde yorumladı.