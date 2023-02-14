Şef Mehmet Yalçınkaya, ahlaksız yoruma ateş püskürdü : Allah sizi bildiği gibi yapsın!

Şef Mehmet Yalçınkaya, ahlaksız yoruma ateş püskürdü : Allah sizi bildiği gibi yapsın!

MasterChef jürisi Şef Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından ekibi ile birlikte deprem bölgesine sahra mutfağı kurdu. Afet bölgesinde günlerdir durmadan yemek yapan Mehmet Şef, sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafın altına gelen yoruma çileden çıktı.

Kahramanmaraş merkezli deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Tüm Türkiye afet bölgeleri için seferber olurken Şef Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde aldı.

Depremzedeler için kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişiren Mehmet Yalçınkaya, kendisine yapılan yorum karşısında ise çileden çıktı.

Sahra mutfağından bir paylaşım yapan Mehmet Şef'e bir takipçi "Umarım o yemekler bürokratlara değil depremzedelere pişiyordur" yazınca ünlü şef çıldırdı.

Günlerdir deprem bölgesinde olan şef bu yoruma "Allah sizi bildiği gibi yapsın ne diyeyim" tepkisini verdi.

Kaynak: halktv.com.tr

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