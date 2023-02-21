Şef Mehmet Yalçınkaya'nın korku dolu anları: 'Tezgâh yürüdü resmen...'
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekibini toplayarak deprem bölgesinde sahra mutfağı kuran MasterChef'in ünlü jürisi Mehmet Yalçınkaya, dün akşam Hatay'da meydana gelen depremlere Gaziantep'te yakalandı. Yalçınkaya, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremlerin ardından Gaziantep'e giderek depremzedeler için mutfak kurdu.
Günlerdir bölgede olan Yalçınkaya, 20 Şubat Pazartesi akşamı Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremleri yaşadı.
"Sağlam Hissettik, Tezgâh Yürüdü Resmen"
Deprem bölgesinde yurttaşlara yardımda bulunan Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaşadığı korku dolu anlar anlattı.
Şef Mehmet Yalçınkaya yaptığı paylaşımda depreme mutfakta yakaladıklarını söyleyerek "Sağlam hissettik. Tezgâh yürüdü resmen" dedi.
Kaynak: cumhuriyet.com.tr