Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’den Chp Genel Başkanı Özgür Özel’e Ziyaret

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’den Chp Genel Başkanı Özgür Özel’e Ziyaret

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin X (Twitter) hesabından paylaşımda bulunan Yetişkin, “CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i Genel Merkezimizde ziyaret ettik. Sosyal demokrat bir yönetim anlayışıyla halkımızla birlikte yönettiğimiz Seferihisar’daki 5 yıllık hizmetlerimizi anlattık. Daha güzel bir Seferihisar için çalışmaya devam edeceğiz” notunu düştü.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Edremit Belediye Başkanı Arslan, Şiddet Ve Tacizi Önlemeye Yönelik Belgeyi İmzaladı
Edremit Belediye Başkanı Arslan, Şiddet Ve Tacizi Önlemeye Yönelik Belgeyi İmzaladı
Chp Samsun İl Başkanı Özdağ: "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hukukun Üstünlüğü Ayaklar Altına Alınmıştır"
Chp Samsun İl Başkanı Özdağ: "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hukukun Üstünlüğü Ayaklar Altına Alınmıştır"
Chp Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin: “Yargının İktidarın İcazetine Değil, Bağımsızlığa İhtiyacı Var”
Chp Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin: “Yargının İktidarın İcazetine Değil, Bağımsızlığa İhtiyacı Var”
İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt: “5 Yıl Geriden Geliyor”
İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt: “5 Yıl Geriden Geliyor”
Erdoğan’dan Grup Toplantısında, “İstanbul Bizimdir Bizim Kalacak” Sloganlarına Yanıt: “Yeniden İstanbul”
Erdoğan’dan Grup Toplantısında, “İstanbul Bizimdir Bizim Kalacak” Sloganlarına Yanıt: “Yeniden İstanbul”
Burhanettin Bulut: "yarın, Genel Başkanımızın Talebiyle Meral Akşener İle Bir Görüşme Olacak”
Burhanettin Bulut: "yarın, Genel Başkanımızın Talebiyle Meral Akşener İle Bir Görüşme Olacak”
Chp Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, Tbmm'de Ttb Yöneticileriyle Bir Araya Geldi
Chp Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, Tbmm'de Ttb Yöneticileriyle Bir Araya Geldi