Şeftali Bahçesini Dolu Vuran Adanalı Üretici: “60 Dönüm Şeftalim Var, Sağlam Meyve Kalmadı”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana’nın Seyhan ilçesinde bahçesin dolu vuran üretici Ali Özalevli’yi ziyaret etti. Özalevli, “Akkapı bölgesinde bayramın birinci günü yağan dolu nedeniyle üretici olarak biz çok zarar gördük. Yaklaşık 60 dönüm şeftalim var, sağlam meyve kalmadı. Bütün meyvelerimiz darbeli. TARSİM de çok pahalı olduğu için yaptıramadık. Yetkililerden onun da maliyetinin düşürülmesini talep ediyoruz. Gücümüz yetmiyor” dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana’nın Seyhan ilçesinde bahçesin dolu vuran üretici Ali Özalevli’yi ziyaret etti. Özalevli, “Akkapı bölgesinde bayramın birinci günü yağan dolu nedeniyle üretici olarak biz çok zarar gördük. Yaklaşık 60 dönüm şeftalim var, sağlam meyve kalmadı. Bütün meyvelerimiz darbeli. TARSİM de çok pahalı olduğu için yaptıramadık. Yetkililerden onun da maliyetinin düşürülmesini talep ediyoruz. Gücümüz yetmiyor” dedi.

Ayhan Barut, Seyhan’ın Akkapı Mahallesi’ndeki bahçesini dolu vuran Ali Özalevli’nin sorunlarını dinledi. Akkapı’da şeftali ve elma üreten Ali Özalevli, Ramazan Bayramı’nda etkili olan dolu yağışının meyvelere zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Akkapı bölgesinde bayramın birinci günü yağan dolu nedeniyle üretici olarak biz çok zarar gördük. Zararımızın karşılanması için yetkilerden yardım istiyoruz. Tarım Bakanı, Cumhurbaşkanı, kim ise bu işi çözebilecek, bize yardımcı olursa çok seviniriz. Yaklaşık 60 dönüm şeftalim var, sağlam meyve kalmadı. Bütün meyvelerimiz darbeli. TARSİM de çok pahalı olduğu için yaptıramadık. Yetkililerden onun da maliyetinin düşürülmesini talep ediyoruz. Gücümüz yetmiyor. Zaten girdi maliyetlerimiz herkes tarafından bilinmektedir. Mağduriyetimiz giderilmezse geleceğimiz bitiyor. Elmamız var, İlçe Tarım’ın yetkilileri geldi, yüzde 100 hasarlı olduğunu tespit etti.”

“ÇİFTÇİMİZ TARSİM’İ YAPTIRMADIĞI İÇİN ZARARI KARŞILANMIYOR”

Ayhan Barut ise şöyle konuştu:

“Adana ilinin Akkapı Mahallesi’nde bayram günlerinde yağan dolu nedeniyle bu bölgede sert çekirdekli meyve eken üreticilerimiz büyük zararlar yaşadı. Özellikle şeftali ve elma üretimi yapan üreticilerimiz şu anda çok büyük sıkıntı içinde, çünkü şeftalinin hasat dönemine yaklaştığı süreçte dolu vurgunuyla karşılaşınca bütün meyveler zarar gördü. Tarım Bakanlığı yetkilileri raporu yüzde 95 civarında zararlı tutmasına rağmen, çiftçimiz mecbur edilen TARSİM’i yaptırmadığı için zararı karşılanmıyor. Şu anda üretici, zararıyla ve kaderiyle baş başa bırakıldı. Özellikle buradan Tarım Bakanlığı’na çağrı yapıyorum. Parası olmayan çiftçiler, TARSİM’e sigorta yaptırmadığı zaman zararıyla baş başa mı kalacak? TARSİM, son dönemlerde siyasallaşmış bir kurum haline gelmiştir. İktidarımızda TARSİM’i yeniden düzenleyeceğiz. Özellikle mağdur olan küçük ölçekli çiftçilerin zararlarını da devlet tarafından karşılayacağız. Buradan çağrım; bu tür üreticilerin sesini duyun, feryadına kulak verin ve zararlarını karşılayın. Aksi takdirde bu üreticiler önümüzdeki süreçte maalesef tarımsal faaliyet yapamayacak durumdalar.”

Anka Haber Ajansı