Şehit Bekçi Halil Kara, Ankara’da Düzenlenen Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da trafik kazasına müdahalesi sırasında başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan bekçi Halil Kara, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Ankara'da trafik kazasına müdahalesi sırasında başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan bekçi Halil Kara, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Ankara'da trafik kazasına müdahalesi sırasında başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan bekçi Halil Kara’nın cenaze namazı, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazının ardından kılındı. Şehit ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Milletvekilleri Murat Emir ve Umut Akdoğan, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı.

Şehidin naaşı Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Çarşı ve mahalle bekçisi Halil Kara, Demetevler Lalegül kavşağındaki trafik kazasına müdahalesi sırasında başka bir aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Anka Haber Ajansı