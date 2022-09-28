Şehit Enes Bıyık İçin Evinin Önünde Helallik Alındı

Şehit Enes Bıyık İçin Evinin Önünde Helallik Alındı

KOCAELİ'de Donanma Komutanlığı içerisinde yaşanan kazada şehit olan Sözleşmeli Er Enes Bıyık için evinin önünde helallik alındı.

Alper KORKMAZ-Burak KESKİNCİ / İSTANBUL,(DHA)-KOCAELİ'de Donanma Komutanlığı içerisinde yaşanan kazada şehit olan Sözleşmeli Er Enes Bıyık için evinin önünde helallik alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığı'nda yaşanan kaza sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Enes Bıyık'ın cenazesi helallik için Sultanbeyli'deki evine getirildi. Şehidin annesi Safiye Bıyık, babası Fikri Bıyık ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Edilen dualar ve helallik istenmesinin ardından şehidin cenazesi tören için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'ne götürüldü. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Şehit Enes Bıyık İçin Evinin Önünde Helallik Alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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