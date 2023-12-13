Şehit Piyade Teğmen Emir, Ankara’da Düzenlenen Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu katıldı.

Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Anka Haber Ajansı