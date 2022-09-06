Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Cenazesi Ordu'da

Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Cenazesi Ordu'da

IRAK'ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin (32) cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin (32) cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi. Şehit Kesti için Ordu- Giresun Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene şehidin eşi Pınar, annesi Ayten, babası Yılmaz ve uzman çavuş olan kardeşi Halil İbrahim Kesti'nin yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Tuncay Sonel, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve askeri erkan katıldı.

Şehit Kesti'nin cenazesi, töreninin ardından Fatsa ilçesine götürüldü. (DHA)

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Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Cenazesi Ordu'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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