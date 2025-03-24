Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: “İşimin Başındayım”

Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: “İşimin Başındayım”

CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AKP'ye geçeceğine ilişkin iddiaları yalanlayarak, “Bugüne kadar bizi paçamızdan tutup, aşağı çekmeye çalıştılar. Bunu bizim en yakınlarımız yaptı. Yanımızda duranlar, dost gibi görünenler sırtımızdan nasıl hançerlemiş hepsini öğrendim. Tüm ihanetleri gördük. Ben bu haftadan sonra yeni bir hikaye yazacağım” dedi.

(GAZİANTEP) - CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AKP'ye geçeceğine ilişkin iddiaları yalanlayarak, “Bizim Şehitkamil halkına sözümüz var. Şehitkamil halkına dedikoduyla ayıracak bir zamanımız yok. Hiç kimseye Şehitkamil halkının hakkını teslim etmeyeceğim. Ben Belediye Başkanı Umut Yılmaz olarak işimin başındayım” dedi.

AK Parti'ye katılacağı iddia edilen CHP'li Yılmaz, belediye binasında personel ile bir araya geldiği buluşmada, şunları söyledi:

“Şehitkamil’in dağlarından kırsalına kadar hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diye yemin etmiştim. Hiç kimseye saygısızlık etmedim. Bu belediyede hepiniz benim mesai arkadaşımsınız. Büyüklerime ağabey, abla dedim. Küçüklerimi sevdim. Hiçbir zaman egodan, şımarıklıktan yana olmadım. Bugüne kadar bizi paçamızdan tutup, aşağı çekmeye çalıştılar. Bunu bizim en yakınlarımız yaptı. Yanımızda duranlar, dost gibi görünenler sırtımızdan nasıl hançerlemiş hepsini öğrendim. Tüm ihanetleri gördük. Ben bu haftadan sonra yeni bir hikaye yazacağım. Ekibin lideri olarak bu hikayeyi sizlerle birlikte yazacağım.”

Belediye personelinden ricada bulunan Yılmaz, herkesin işinin başına geçmesini ve Şehitkamil halkı için çalışmasını isteyerek, “Bizim Şehitkamil halkına sözümüz var. Şehitkamil halkına dedikoduyla ayıracak bir zamanımız yok. Hiç kimseye Şehitkamil halkının hakkını teslim etmeyeceğim. Ben Belediye Başkanı Umut Yılmaz olarak işimin başındayım. Hikayeyi kaldığı yerden mutlu bir şekilde yazalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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