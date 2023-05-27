Selahattin Demirtaş: Kılıçdaroğlu'na Oy Verin, Türkiye Nefes Alsın

Selahattin Demirtaş: Kılıçdaroğlu'na Oy Verin, Türkiye Nefes Alsın

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir. Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir. Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'na oy verin, Türkiye nefes alsın” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir. Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir. Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'na oy verin, Türkiye nefes alsın” dedi.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında, yarın yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için “Kılıçdaroğlu’na oy verin” çağrısı yaptı. Demirtaş’ın bugün yaptığı açıklama şöyle:

“Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir. Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir. Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'a oy verin, Türkiye nefes alsın.”

Anka Haber Ajansı

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