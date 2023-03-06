Selahattin Demirtaş: Sayın Kılıçdaroğlu'na Hayırlı Olsun Diyoruz. Kendisini Hdp'ye De Bekliyoruz

Selahattin Demirtaş: Sayın Kılıçdaroğlu'na Hayırlı Olsun Diyoruz. Kendisini Hdp'ye De Bekliyoruz

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tebrik etti. Demirtaş, “Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tebrik etti. Demirtaş, “Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz” dedi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi parti genel başkanlarının bugün kendi ev sahipliğinde yaptığı toplantının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin sözlerinin yer aldığı görselle birlikte yaptığı paylaşımda, “Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz” dedi.

Anka Haber Ajansı

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