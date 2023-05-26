Selahattin Demirtaş: Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Yapalım, Türkiye Nefes Alsın

Selahattin Demirtaş: Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Yapalım, Türkiye Nefes Alsın

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş; “Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş; “Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin” dedi.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için “Kılıçdaroğlu’na oy verin” çağrısı yaptı. Demirtaş’ın bugün yaptığı açıklama şöyle:

“Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım, Türkiye nefes alsın. Sandığa gidin, 1 nefes için 1 oy verin.”

Anka Haber Ajansı

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