Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a Van Mesajı: "Bu Hukuksuz Girişime, Dur Demenizi Bekliyoruz"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Seçimler sonrası Van'da yaşanan olaylara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi, "Halkın iradesine saygı duymak bu şekilde olmaz. Bunu halk da hak da kabul etmez. Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz. Bu hukuksuz girişime, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak dur demenizi bekliyoruz" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Seçimler sonrası Van'da yaşanan olaylara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi, "Halkın iradesine saygı duymak bu şekilde olmaz. Bunu halk da hak da kabul etmez. Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz. Bu hukuksuz girişime, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak dur demenizi bekliyoruz" dedi.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasına rağmen mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi kararına ilişkin avukatları aracılığıyla açıklama yaptı.

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"Van başta olmak üzere, irademize en güçlü şekilde sahip çıkarak seçimlerde gösterdiğiniz başarı nedeniyle sizleri canı gönülden kutluyorum. Bizleri onurlandırdığınız, gururlandırdığınız için binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği olan tüm halkımıza, parti emekçilerimize ve Eş Başkanlarımız Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal'a şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum. Halkımız bu tutumuyla hücrelerimizi aydınlatmış, özgürlükteki ısrarıyla yakın geleceğin siyasi yol haritasını da çizmiştir. Ancak belli ki halkın kararlı iradesine halen saygı duymayanlar, geçen on yıldan ders almayanlar da var. Biz tüm hukuksuzluklara rağmen diyaloğun, barışın önünü açmaya çalışırken birileri ısrarla provokasyon peşinde koşmaktadır.

"HUKUKSUZ GİRİŞİME "DUR" DEYİN

Buradan sizler aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Seçim gecesi halkın iradesine saygı duyacağınızı ve mesajı aldığınızı belirtmiştiniz. Van'da yaşananlar sizin bu mesajlarınızla uyumlu değil maalesef. Halkın iradesine saygı duymak bu şekilde olmaz. Bunu halk da hak da kabul etmez. Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz. Tüm sorunların diyalog ve karşılıklı güven çerçevesinde çözümüne dönük iradeyi boşa çıkaran bu hukuksuz girişime, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak dur demenizi bekliyoruz.

Van halkı başta olmak üzere tüm halkımızı, demokrasi yanlısı tüm güçleri, siyasi partileri bu hukuksuzluğa karşı durmaya çağırıyoruz. Zaman gerilim, çatışma zamanı değil, barışı inşa etme zamanıdır. Tüm siyasetçiler ve ülkeyi yönetenler Kürt halkının bu sesini duymalıdır. Halkımız, baskılara karşı sonuna kadar iradesine sahip çıkacaktır. Van halkımız başta olmak üzere tüm halkımıza dayanışma dileklerimizi, sıcak selam, sevgilerimizi gönderiyor, özgür yarınlarda görüşebilmeyi diliyoruz."

Anka Haber Ajansı