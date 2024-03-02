Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

Efes Selçuk Belediye Başkanı ve CHP Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe halkıyla bir araya gelmeye, onların taleplerini doğrudan dinlemek için esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı ve CHP Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe halkıyla bir araya gelmeye, onların taleplerini doğrudan dinlemek için esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Ekonomik sıkıntıların toplumun her kesimini zorladığı bir dönemde esnafın yanında olmak, onların sesini duymak ve taleplerini dinlemek amacıyla gittiği Efes Sanayi Sitesi'nde Selçuk Belediye Başkanı Sengel esnafların desteğini aldı.

Ekonomik kriz, yüksek vergiler ve artan maliyetler, birçok esnafın işletmelerini ayakta tutmasını zorlaştırırken esnaflar, kendilerini dinleyen ve sorunlarına çözüm bulmak için çaba gösteren Sengel’e ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.

Anka Haber Ajansı

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