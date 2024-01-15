Selçuk Özdağ: “Tabii Ki Şüphelerimiz Var… Burada İhmaller Olmasa, 21 Günde 21 Tane Şehit Mi Verilir?”

Saadet Partisi–Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, “Tabii ki şüphelerimiz var… Burada ihmaller olmasa, 21 günde 21 tane şehit mi verilir? Bu Pençe Kilit Operasyonu başladığından itibaren, kaç askerimiz öldürüldü orada… Çünkü sizin istihbaratınız, ekonominiz, teknolojiniz zayıf…” dedi.

Saadet Partisi–Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, “Tabii ki şüphelerimiz var… Burada ihmaller olmasa, 21 günde 21 tane şehit mi verilir? Bu Pençe Kilit Operasyonu başladığından itibaren, kaç askerimiz öldürüldü orada… Çünkü sizin istihbaratınız, ekonominiz, teknolojiniz zayıf…” dedi.

Saadet Partisi – Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Özdağ, şunları söyledi:

“MİLLETİN GAZINI ALMAYA ÇALIŞIYORLAR”

“İsrail’e silah taşıyan gemilerin yanaştığı limanlardaki işçiler, bu yükleri taşımayı reddediyor. İsrail’e yakıt taşıyan tankerlerin önünü kesiyor… Bu protestoların en fazla olduğu ülkelerin Batı ülkeleri olmasının yanında, 100 binler Netanyahu’yu protesto ediyor… Hamburgercide yemek yiyen, kahve için vatandaşlarımıza saldırıyorlar. Hükümet de el altından İsrail ile ilişkilerini ve ticaretini tam gaz devam ettiriyor. Oğlu ve damatları ile İsrail’i boykot, Filistin’e destek mitingleri tertip ediyorlar. Ama muhataplarının kim olduğunu bilen varsa, beri gelsin. Kimi protesto ediyorsunuz siz, İsrail’i mi protesto ediyorsunuz? İsrail’i protesto etmeyeceksiniz, siz icraat yapacaksınız. Milletin gazını almaya çalışıyorlar… İktidar İsrail ile birçok askeri ve ticari anlaşma yaptı…

‘Bir gece ansızın gitmeden önce, hemen bu gece İsrail ile yaptığınız tüm anlaşmaları iptal edin, gemileri geri çağırın, askeri işbirliklerini sonlandırın’ dediğimizde de; yok öyle bir şey dediler. Yalan söylüyorsun dediler. Oraya gemi gitmiyor dediler. Bizim limanlarımızdan gitmiyor, dediler. Mızrak çuvala sığdırılamayınca, Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı. Ne diyor? 7 Ekim-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 701 gemi sefer yapmıştır.’ Hani yapmamıştı, yalan diyordunuz… Bunu Ulaştırma Bakanı söyledi. Ne kadar mal gitmiş, 1,9 milyon ton mal gitmiş.

Ey Erdoğan, siz konuşmaktan başka ne iş yaptınız. İlaç niyetine tek bir örnek söyleyebilir misiniz, İsrail ile yaptığınız hangi askeri ve ticari anlaşmayı iptal ettiniz? Bir anlaşmayı iptal ettiğinizi söyleyin… Filistin konusunda da millet görevini yapardı, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olsaydınız, Türkiye’de çok şeyler olurdu. İşiniz gücünüz boş hamaset ve goy goy…

Mossad ajanlarını yakalayan muazzam bir iktidarımız var bizim… Bütün dünya AK Parti iktidarının ne olduğunu biliyor da beraber iş çevirdikleri İsrail mi bilmiyor?..

İsrail yönetimine sesleniyorum: Soykırıma uğradık diye yıllarca konuştunuz, ağladınız, dil döktünüz, romanlar hikayeler yazdırdınız. Bizler de sizinle empati yaptık. Lakin bütün helallerinizi harama çevirdiniz. Bizim Yahudilerle hiçbir işimiz yok, sadece Siyonist İsrail ile işimiz var. Bu saatten sonra, ‘Bize saldırdılar’ propagandanızı alıp, başınıza çalın diyorum. Lanet olsun size.”

"ÇÜNKÜ İSTİHBARATINIZ ZAYIF"

Selçuk Özdağ, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı’nın yarın terör saldırıları ile ilgili TBMM Genel Kurulu’nu bilgilendireceğinin anımsatılması üzerine Özdağ, şunları söyledi:

“Tabii ki şüphelerimiz var… Türkiye bir yandan terörle mücadele etmelidir, bir yandan da terörü doğuran bataklıkla mücadele etmelidir. Önemli olan teröristle mücadele etmek değildir; bataklığı kurutmaktır, bölücülüğü kurutmaktır… Burada ihmaller olmasa, 21 günde 21 tane şehit mi verilir? Bu Pençe Kilit Operasyonu başladığından itibaren, kaç askerimiz öldürüldü orada? Niye Amerikan askerleri öldürülmüyor, Rus askerleri öldürülmüyor da; niye Türk askerleri öldürülüyor. Suriye’de bile Amerika’nın çok az kaybı var, Rusya’nın çok az kaybı varken… Çünkü sizin istihbaratınız, ekonominiz, teknolojiniz zayıf…”

Anka Haber Ajansı