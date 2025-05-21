Selin Sayek Böke, Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na Seçildi

Selin Sayek Böke, Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na Seçildi

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul’da düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nda, Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul’da düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nda, Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

Kadın Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nın ilk günü, bugün CHP ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Programın açış konuşmasını da yapan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kadın Sosyalist Enternasyonal Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

Anka Haber Ajansı

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