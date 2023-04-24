Selvi Kılıçdaroğlu: “Bahar Gelecek; Bu Ülkenin Her Köşesindeki Çocukların Gözleri Işıl Işıl Parlayacak”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Dün Hatay’da, Defne’nin merkeze uzak bir mahallesinde Çağlar Ailesi beni çadırlarına misafir etti. Yaşadıkları büyük acıya rağmen çocukları için baharın geleceğine inanıyorlar. Bahar gelecek; bu ülkenin her köşesindeki çocukların gözleri ışıl ışıl parlayacak” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Dün Hatay’da, Defne’nin merkeze uzak bir mahallesinde Çağlar Ailesi beni çadırlarına misafir etti. Yaşadıkları büyük acıya rağmen çocukları için baharın geleceğine inanıyorlar. Bahar gelecek; bu ülkenin her köşesindeki çocukların gözleri ışıl ışıl parlayacak” dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu, dün Hatay’ın Defne ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti. Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında ziyaretten fotoğraflarla birlikte yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Dün Hatay’da, Defne’nin merkeze uzak bir mahallesinde Çağlar Ailesi beni çadırlarına misafir etti. Yaşadıkları büyük acıya rağmen çocukları için baharın geleceğine inanıyorlar. Bahar gelecek; bu ülkenin her köşesindeki çocukların gözleri ışıl ışıl parlayacak.”

Anka Haber Ajansı