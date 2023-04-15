Selvi Kılıçdaroğlu: “Bu Güzel Geleceği Hep Birlikte İnşa Edeceğiz, Hiç Şüphem Yok”

Selvi Kılıçdaroğlu: “Bu Güzel Geleceği Hep Birlikte İnşa Edeceğiz, Hiç Şüphem Yok”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Türkiye Beslenme Saati projesi kapsamında farklı illerde kadınlar ve çocuklarla buluşmaya devam ediyorum. Çatalca’nın çocukları da adil, refah dolu bir yaşamı hak ediyor. Anneler de evlatları için bunu istiyor. Bu güzel geleceği hep birlikte inşa edeceğiz, hiç şüphem yok” mesajını yayınladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Türkiye Beslenme Saati projesi kapsamında farklı illerde kadınlar ve çocuklarla buluşmaya devam ediyorum. Çatalca’nın çocukları da adil, refah dolu bir yaşamı hak ediyor. Anneler de evlatları için bunu istiyor. Bu güzel geleceği hep birlikte inşa edeceğiz, hiç şüphem yok” mesajını yayınladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Türkiye Beslenme Saati projesi kapsamında kadın ve çocuklarla bir araya geldiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, şu paylaşımı yaptı:

“Türkiye Beslenme Saati projesi kapsamında farklı illerde kadınlar ve çocuklarla buluşmaya devam ediyorum. Çatalca’nın çocukları da adil, refah dolu bir yaşamı hak ediyor. Anneler de evlatları için bunu istiyor. Bu güzel geleceği hep birlikte inşa edeceğiz, hiç şüphem yok.”

Anka Haber Ajansı

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