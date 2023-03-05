Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu İle Birlikte Deprem Bölgesi Kahramanmaraş'ta

Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu İle Birlikte Deprem Bölgesi Kahramanmaraş'ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta, depremzedeleri ziyaret etti.

Haber: EMRE SERCAN İKE / Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta, depremzedeleri ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Selvi Kılıçdaroğlu, Nurhak ilçesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte depremzedeleri dinledi.

Bir depremzede, "İhtiyaç ve talepler her geçen gün değişiklik gösterdiği için farkında olmadığımız ciddi sorunlar ile karşı karşıyayız. Bunların en başında salgın hastalıklar olabilir. En küçük kasabaya kadar cildiye uzmanlarının gelmesi gerekiyor" dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu, yarın Elbistan ilçesini ziyaret edecek.

Anka Haber Ajansı

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