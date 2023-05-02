Selvi Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde belediyenin Masal Kalesi Kreşi’ni ziyaret etti. Çocuklarla ve aileleriyle sohbet edip bol bol fotoğraf çektiren Selvi Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin kreş hizmetinde öncü olduklarını belirterek, “Ama asıl olan bunun bir devlet politikası olması. Baharla birlikte daha da güzel olacaktır” dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde belediyenin Masal Kalesi Kreşi’ni ziyaret etti. Çocuklarla ve aileleriyle sohbet edip bol bol fotoğraf çektiren Selvi Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin kreş hizmetinde öncü olduklarını belirterek, “Ama asıl olan bunun bir devlet politikası olması. Baharla birlikte daha da güzel olacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Masal Kalesi Kreşi’ni ziyaret etti. Selvi Kılıçdaroğlu’na, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve eşi Kezban Taşdelen eşlik etti.

SELVİ KILIÇDAROĞLU: BAHARLA BİRLİKTE DAHA DA GÜZEL OLACAKTIR

Kreşi gezen Selvi Kılıçdaroğlu, çocuklar ve anne, babalarıyla bir araya geldi. Kreşte eğitim alan çocukların gösterisini de izleyen Selvi Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Arzumuz çocuklarımızın yüzünün her zaman gülmesi. Çocuklarımız güldüğü zaman anne, baba olarak bizler de mutlu oluyoruz. Kreşler de çok önemli. Çocukların gittiği ilk yuva eğitimin de bir parçası. Beslenme, eğitim bunların hepsini ilk olarak kreşlerde alıyor çocuklarımız. Belediyelerimiz de bu işte öncü olmaya çalışıyor, yapıyorlar da. Ama asıl olan bunun bir devlet politikası haline gelmesi. Baharla birlikte daha da güzel olacaktır.”

TAŞDELEN: "14 MAYIS’TAN SONRA DEVLET İLKESİ HAYATA GEÇECEK"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de “Bugün Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’nu kreşimizde büyük bir mutlulukla ağırlıyoruz. Çünkü 12 gün sonra sıfatı Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun eşi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşini misafir etmekten dolayı son derece mutluyum” dedi. Taşdelen, şöyle devam etti:

“Çankaya Belediyesi kreşleri artık bir Türkiye markası haline geldi. Bizim amacımız Çankaya Belediyesi olarak, CHP’li belediyeler olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerin artık Türkiye’de uygulanması. Örneğin kreşlerimiz; çok sayıda kreş açıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı içinde fiyatları piyasa ile mukayese edilemeyecek bir hizmeti veriyoruz. Çünkü eğitim bir haktır. Bunu savunuyoruz. Bütün eğitimin kreşlerden itibaren devlet tarafından karşılanması gerekir. Adım adım ülkemizin buna geçmesini istiyoruz. 14 Mayıs’tan sonra devlet ilkesi olarak hayata geçecektir. Çankaya Belediyesi olarak çok sayıda kreş açtık, açmaya devam edeceğiz. Üç kreşimizin inşaatı devam ediyor. Amacımız, bütün çocukların özel kreşler yerine devletin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kreşlere gitmesi ve burada eğitim almasıdır. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da bütün bu projeleri takip ediyor. Konuyu gündeme getiriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü çocuklar kıymetlimiz. Biz de en çok çocukların belediyesiyiz diyoruz zaten.”

Çocuklarla ve anne babalarıyla bol bol fotoğraf çektiren Selvi Kılıçdaroğlu, kreşteki sınıfları da tek tek gezdi.

Anka Haber Ajansı