Selvi Kılıçdaroğlu: “Çocuklar İçin Mutlu Bir Geleceği El Ele Kuracağız”

Selvi Kılıçdaroğlu: “Çocuklar İçin Mutlu Bir Geleceği El Ele Kuracağız”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Kadınların ve çocukların büyük dertleri var. Ama hepsi, adil bir devletin kolayca çözebileceği sorunlar. Bugün Kırklareli Kaynarca’daydım. Her fırsatta, kadınlara ve çocuklara sorunların çözümsüz olmadığını anlatıyorum. Çocuklar için mutlu bir geleceği el ele kuracağız” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Kadınların ve çocukların büyük dertleri var. Ama hepsi, adil bir devletin kolayca çözebileceği sorunlar. Bugün Kırklareli Kaynarca’daydım. Her fırsatta, kadınlara ve çocuklara sorunların çözümsüz olmadığını anlatıyorum. Çocuklar için mutlu bir geleceği el ele kuracağız” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Kırklareli’nin Kaynarca beldesinde kadın ve çocuklarla bir araya geldi. Selvi Kılıçdaroğlu, kadın ve çocuklara, Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Türkiye Beslenme Saati’ uygulamasını anlattı.

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında, bugünkü ziyaretlerinde çekilen fotoğraflarla birlikte şu paylaşımı yaptı:

“Kadınların ve çocukların büyük dertleri var. Ama hepsi, adil bir devletin kolayca çözebileceği sorunlar. Bugün Kırklareli Kaynarca’daydım. Her fırsatta, kadınlara ve çocuklara sorunların çözümsüz olmadığını anlatıyorum. Çocuklar için mutlu bir geleceği el ele kuracağız.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında En Küçük Bir İhmale Veya Açgözlülüğe Meydan Vermemeliyiz
Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında En Küçük Bir İhmale Veya Açgözlülüğe Meydan Vermemeliyiz
Tunç Soyer'den Güzelbahçe Ve Narlıdere’de İktidar Sözü : "İzmir Rekorlar Kıracak"
Tunç Soyer'den Güzelbahçe Ve Narlıdere’de İktidar Sözü : "İzmir Rekorlar Kıracak"
Rize’de Chp’li Kadınlar, Aile Destekleri Sigortası'nı Anlattı
Rize’de Chp’li Kadınlar, Aile Destekleri Sigortası'nı Anlattı
Kadirlili Veteriner: "Yem Pahalı, Girdi Pahalı. Adam Zarar Ediyor, Çark Dönmüyor"
Kadirlili Veteriner: "Yem Pahalı, Girdi Pahalı. Adam Zarar Ediyor, Çark Dönmüyor"
Erdoğan: 8’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ı Vefatının 30’uncu Yılında Saygıyla, Rahmetle Yâd Ediyorum
Erdoğan: 8’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ı Vefatının 30’uncu Yılında Saygıyla, Rahmetle Yâd Ediyorum
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Belçika’da Yurt Dışı Seçmenlerle Buluştu
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Belçika’da Yurt Dışı Seçmenlerle Buluştu
Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Yozgat'taki Çalışmalarını Sürdürüyor
Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Yozgat'taki Çalışmalarını Sürdürüyor
Muharrem Erkek: “6 Şubat 2017’de Yaşanan Çanakkale Ayvacık Depremi Sonrası 86 Aile Hala Evlerine Kavuşamadı”
Muharrem Erkek: “6 Şubat 2017’de Yaşanan Çanakkale Ayvacık Depremi Sonrası 86 Aile Hala Evlerine Kavuşamadı”