Selvi Kılıçdaroğlu: Halkımız İçin Umudumuzu Diri Tutacağız, Kadınlar Ve Çocuklarımız İçin Başarmalıyız

Selvi Kılıçdaroğlu: Halkımız İçin Umudumuzu Diri Tutacağız, Kadınlar Ve Çocuklarımız İçin Başarmalıyız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Ülkemiz için, halkımız için umudumuzu diri tutacağız, kadınlar ve çocuklarımız için başarmalıyız” mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Ülkemiz için, halkımız için umudumuzu diri tutacağız, kadınlar ve çocuklarımız için başarmalıyız” mesajını paylaştı.

Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından çiçek açan ve tomurcuk içindeki bir ağaç dalını tuttuğu fotoğrafını paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü:

“Ülkemiz için, halkımız için umudumuzu diri tutacağız, kadınlar ve çocuklarımız için başarmalıyız.”

Anka Haber Ajansı

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