Selvi Kılıçdaroğlu: Tüm Türkiye'de Yetersiz Beslenen Tek Bir Çocuğumuz Kalmayana Kadar Yollarda Olacağız

Selvi Kılıçdaroğlu: Tüm Türkiye'de Yetersiz Beslenen Tek Bir Çocuğumuz Kalmayana Kadar Yollarda Olacağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Çocuklarımızın yüzü gülsün, karnı doysun, benden mutlusu yok. Tüm Türkiye'de çocukların gözlerindeki ışık hiç sönmesin diye, yetersiz beslenen tek bir çocuğumuz kalmayana kadar yollarda olacağız” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Çocuklarımızın yüzü gülsün, karnı doysun, benden mutlusu yok. Tüm Türkiye'de çocukların gözlerindeki ışık hiç sönmesin diye, yetersiz beslenen tek bir çocuğumuz kalmayana kadar yollarda olacağız” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında, Trabzon ve Rize’ye daha önce yaptığı ziyaretlerden görüntüler içeren bir video paylaştı.

Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “Çocuklarımızın yüzü gülsün, karnı doysun, benden mutlusu yok. Tüm Türkiye'de çocukların gözlerindeki ışık hiç sönmesin diye, yetersiz beslenen tek bir çocuğumuz kalmayana kadar yollarda olacağız” dedi.

Anka Haber Ajansı

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