Selvi Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin Bütün Çocukları Bizim. Onlar Söz Konusu Olunca Siyaset Falan Kalmaz
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, torunlarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve “Bizim torunlar. Türkiye’nin bütün çocukları bizim. Onlar söz konusu olunca siyaset falan kalmaz” dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, torunlarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve “Bizim torunlar. Türkiye’nin bütün çocukları bizim. Onlar söz konusu olunca siyaset falan kalmaz” dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında, torunlarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
“Bizim torunlar. Türkiye’nin bütün çocukları bizim. Onlar söz konusu olunca siyaset falan kalmaz. Allah hepsini nazarlardan korusun.”
Anka Haber Ajansı