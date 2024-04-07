Semih Yalçın: ''türk Milliyetçilerinin Evi, Ocağı, Otağı Mhp'Dir''

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bölgesinde ve dünyada giderek yükselen Türkiye'de Türk milliyetçilerinin ferasetine, sağduyusuna duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını, milliyetçilik ülküsünü müessir ve muktedir kılmanın yolunun MHP’de toplanmaktan geçtiğini ileri sürdü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bölgesinde ve dünyada giderek yükselen Türkiye'de Türk milliyetçilerinin ferasetine, sağduyusuna duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını, milliyetçilik ülküsünü müessir ve muktedir kılmanın yolunun MHP’de toplanmaktan geçtiğini ileri sürdü.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçları etrafındaki tartışmaların bütün hızıyla devam ettiğini belirterek, isim vermeden ağır eleştirilerde bulundu. Yalçın, şunları kaydetti:

''Bu tartışmalardan bilistifade, içinde MHP’ye karşı erik kurusu birikmiş, tatmin edilmemiş hınç ve intikam hissi kalbinde bar tutmuş ne kadar atık ve safra varsa muarızlarımız tarafından yemlenerek üzerimize gönderilmektedir.

Peki, MHP ve Milliyetçi Ülkücü Hareket’ten ayrılanlar neden siyasi yelpazenin en uç, en ifrat bükümlerine savrulmaktadır? Niçin ülkü cüceleri ve Pinokyolar ekmeğini yedikleri kapıya ürümektedir? Her şeyden önce MHP bir dava partisidir; yaslandığı ideolojik, sosyolojik ve siyasi yapı da Milliyetçi-Ülkücü Hareket’tir.

MHP’yi diğer siyasi partilerden ayıran en önemli unsur; savunageldiği doktriner milliyetçiliğin dokusunun, tavizsiz ahlaki prensiplerle örülü olmasıdır. MHP’nin fikir ve ülküleri şekilden şekle, kalıptan kalıba sokulamaz. MHP’nin ilkeleri elastiki olmadığından; sündürülemez, alabildiğine esnetilemez. Sıvı gibi her kabın şeklini alamaz. Türk milliyetçiliğinin; yani MHP özelinde Ülkücülüğün kendi kabı, kendi rengi vardır.

Kendi şekli, duruşu ve tarzı vardır. Bu sebeple MHP’li bin bir surat olamaz; kılıktan kılığa giremez. MHP’li bukalemun de olamaz; parti parti, mahfil mahfil gezmez. Çiçekten çiçeğe uçan kelebekler gibi, fikirden fikre konmaz.''

''ÜLKÜCÜLÜK HER ŞEYDEN EVVEL İMAN MESELESİDİR''

''Türk milliyetçiliği fikriyatının çağdaş ve özgün bir yorumu niteliğindeki ülkücülük her şeyden evvel bir iman meselesidir'" diyen Yalçın, şöyle devam etti:

''Ancak; birbirini tamamlayan bu iki güçlü his, onu taşıyanın omuzlarına ağır yükler getirir. Bu kutlu yükün taşınması zordur, yorucudur.

Öncelikle ehliyet ve liyakat, sonra da kuvvetli bir inanç bağı, tahammül gücü ve mukavemet gerektirir. Aksi takdirde insanın gönlünü ona raptetmesi müşküldür. Yükün ağırlığı karşısında kimi dayanıksız nefisler isyan edebilir. Nefsine Ülkücülük ağır gelenler zamanla kendiliğinden ayıklanır. Zaten camianın kuvvetli bünyesi; gevşek, cılız ve dayanıksızları reddedip dışarı atar. Bir kemiğin ardından saatlerce yol gidenlere; bir kap dünya nimetine, bir kese altına, küçük para kulelerine tav olanlara, bir küçük mevkie arkadaşlarını satanlara rastlanır. Oysa esas olan, imtihan vaktinde Ülkücü kalabilmektir. Bunun içinse bir kararda durmak gerekir. Caymadan, vazgeçmeden, başa gelebilecekleri göze alarak mukavemet etmek gerekir. Lakin bu iş, yürek ister, vefa ister.

Bölgesinde ve dünyada giderek yükselen Türkiye'de Türk milliyetçilerinin ferasetine, sağduyusuna duyulan ihtiyaç her geçen gün artarken; milliyetçilik ülküsünü müessir ve muktedir kılmanın yolu, MHP’de toplanmaktan geçmektedir.

Türk milliyetçilerinin evi, ocağı, otağı MHP’dir.''

Anka Haber Ajansı