Semra Dinçer Rize İkizdere’de: "doğayı Her Geçen Gün Katletmeye Devam Ediyorlar, Rant İçin, Çıkar İçin”

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, taş ocağı yapılmak istenen Rize’nin İkizdere’de ilçesindeki İşkencedere’de yaptığı açıklamada, “Bugün İkizdere’nin bu güzelim doğasına, ormanlarına açılmış olan taş ocağı yarasının tam yanındayız. Burada yaşayan insanlar 3 yıla yakındır buralarda yapılan ranta ve talana karşı mücadele ediyorlar. Çok onurlu bir mücadele veriyorlar. Doğayı her geçen gün katletmeye devam ediyorlar, rant için, çıkar için… Halkımızla birlikte doğamızı, ormanlarım

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, taş ocağı yapılmak istenen Rize’nin İkizdere’de ilçesindeki İşkencedere’de yaptığı açıklamada, “Bugün İkizdere’nin bu güzelim doğasına, ormanlarına açılmış olan taş ocağı yarasının tam yanındayız. Burada yaşayan insanlar 3 yıla yakındır buralarda yapılan ranta ve talana karşı mücadele ediyorlar. Çok onurlu bir mücadele veriyorlar. Doğayı her geçen gün katletmeye devam ediyorlar, rant için, çıkar için… Halkımızla birlikte doğamızı, ormanlarımızı, derelerimizi korumak adına ne gerekiyorsa elimizden gelen her şeyi ve desteği vereceğiz” dedi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Rize’nin İkizdere ilçesinde koruma altına alınmış olan İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından Nisan 2021 yılında yapımına başlanan ve mahkeme süreci devam eden taş ocağının bilirkişi incelemesine katıldı. Dinçer, şunları söyledi:

“BURADA YAŞAYAN İNSANLAR 3 YILA YAKINDIR CİDDİ VE ONURLU BİR SAVAŞ VERİYORLAR”

“Bugün Rize, İkizdere’deyiz. Bugün İkizdere’nin bu güzelim doğasına, ormanlarına açılmış olan taş ocağı yarasının tam yanındayız. Bugün tekrardan bir bilirkişi heyeti gelecek çünkü Danıştay, kararı iptal etti. Burada yaşayan insanlar 3 yıla yakındır ciddi ve onurlu bir savaş veriyorlar. 3 yıla yakındır buralarda yapılan ranta ve talana karşı mücadele ediyorlar. Çok onurlu bir mücadele veriyorlar. Yeri geldi yerlerde süründürdüler, yeri geldi göz altına alındılar, Yeri geldi kendi atadan kalma topraklarına giremediler ama mücadeleyi hiç bırakmadılar”

Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Adil Karaismailoğlu döneminde İyidere Lojistik Liman Projesi’nin ÇED raporunda bölgede yeni bir taş ocağı kurulmayacağı ve mevcuttaki taş ocaklarından gerekli ihtiyaçların karşılanacağının taahhüt edildiğini belirten Dinçer, şunları söyledi:

“DOĞAYI HER GEÇEN GÜN KATLETMEYE DEVAM EDİYORLAR, RANT İÇİN…”

“Biz CHP olarak, Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak gözümüz İkizdere’de… İkizdere’yi takip ediyoruz ve halkın yanında bu mücadeleyi hiç bırakmamak üzere devam edeceğiz. 2 yıl önce Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu dedi ki, ‘2 yıl sonra buralardan çıkacağız’ diye bir taahhütte bulundu. Ama ne yazık ki hala taş ocağı işliyor. İşkencedere vadisinin önündeyiz, yani katledilen orman alanının önündeyiz. Şu anda burada yaşayan hayvanların resimleri var. Karaca, bozayı, yaban domuzu, çengel boynuzlu dağ keçisi… Ama şu anda görüyorsunuz ki bu hayvanların hiçbirinin burada yaşama şansı yok. Yani yaban hayatını öldürdüler, doğal hayatı da öldürdüler. Doğayı her geçen gün katletmeye devam ediyorlar, rant için, çıkar için…

“BİZ MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Şu anda gördüğünüz görüntüler bu ormanın, bu doğanın, bu derelerin bu tabiat güzelliğinin kalbine vurulmuş bir yara gibi açık bir şekilde duruyor. Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz ve halkımızla birlikte doğamızı, ormanlarımızı, derelerimizi korumak adına ne gerekiyorsa elimizden gelen her şeyi ve desteği vereceğiz.”

Anka Haber Ajansı