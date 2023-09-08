Şenol Aslanoğlu Foça İlçe Örgütü'nü Ziyaret Etti

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il başkan yardımcıları, göreve yeni gelen Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci’yi ve ilçe yönetimini tebrik etmek, yapılacak çalışmaları ve 100. yıl etkinliklerini görüşmek için Foça’yı ziyaret etti.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il başkan yardımcıları, göreve yeni gelen Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci’yi ve ilçe yönetimini tebrik etmek, yapılacak çalışmaları ve 100. yıl etkinliklerini görüşmek için Foça’yı ziyaret etti.

İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantıya, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve CHP’li belediye meclis üyeleri de katıldı.

DAHA 100 YIL BU VATANA HİZMET EDECEĞİZ

Ağustos ayındaki ilçe genel kurulunun ardından göreve başlayan CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci’yi ve ilçe yönetimi kutlayan Şenol Aslanoğlu; ‘‘Hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönem başarılarla geçsin. Yerel yönetimi tekrardan kazandığınız bir dönem olsun. Keyifli, huzurlu, güzel bir 2 yıl diliyorum hepinize. Hayırlı uğurlu olsun…Bugün örgütle ilgili çalışmalarımız ve 100. yaşımızla ilgili sohbet edelim istedik sizinle. O kadar önemli ki, birçok parti 100 yaşını göremiyor. Dünyada da çok örneği yok. O yüzden gönül istiyor ki çok daha büyük bir coşkuyla 100’üncü yaşımızı kutlayalım. Yurttaşlarımıza diyelim ki; Biz 100 yaşına geldik, daha 100 yıl bu vatana hizmet edeceğiz biz’’dedi.

Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ve ilçe örgütü, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’na ve yardımcılarına tebrik ziyaretleri için teşekkür etti.

Anka Haber Ajansı